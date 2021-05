Endlich Frühling und hinaus in die Natur! Der Sankenbachsteig in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) bietet viel Abwechslung: schöne Aussichten, wild-romantische Wege und einen Aufstieg zum Wasserfall.

Der gut 13 Kilometer lange Sankenbachsteig ist ein Premiumwanderweg. Er beginnt hinter dem Baiersbronner Bahnhof. Der Weg führt zunächst am sprudelnden Sankenbach entlang, vorbei an weiß blühender Pestwurz und gelbem Huflattich. Die Landschaft wird immer welliger, zartes Grün bedeckt die Mulden und Hänge.

Erstes Ziel: Der Sankenbachsee

Auf weichem Waldboden geht es hinauf zum Sankenbachsee: umgeben von grünen Tannen und noch dürren Laubbäumen, die sich auf der Wasseroberfläche spiegeln. Der Karsee liegt mitten im Wald und ist ein Relikt der Eiszeit. Die Menschen genießen die Ruhe und Schönheit des Sees.

Zweites Ziel: Der Sankenbach-Wasserfall

Vom See geht es einen gut 800 Meter langen schmalen Steig hoch zum Wasserfall. Der Weg führt über dicke Wurzeln und glitschige Steine. Die herabstürzende Wassermenge lässt sich durch einen Riegel steuern. Dann schießt das Wasser aus dem geöffneten Sammelbecken gut 40 Meter in die Tiefe - ein faszinierender Anblick! Der Sankenbachsteig bleibt erlebnisreich, mit historischen Orten, schönen Aussichten und wild-romantischen Ecken. Eine Einkehr in die Glasmännle-Hütte ist Corona-bedingt zur Zeit nicht möglich. Dafür gibt es immer wieder schöne Picknickplätze.

Karseen sind Relikte der Eiszeit

Am Ende der letzten Eiszeit, vor über 10.000 Jahren, waren die Berghänge im Schwarzwald mit dickem Eis überzogen. Als es wieder wärmer wurde, begannen die Gletscher zu schmelzen. Sie schoben Felsbrocken, Steine und Erde vor sich her, gruben Mulden in die Hänge. Zwischen Hang und Wall sammelte sich dann Schmelzwasser und bildete einen See. Von über hundert Karseen im Nördlichen Schwarzwald gibt es noch zehn. Auf Baiersbronner Gemarkung liegen fünf davon: der Buhlbachsee, der Ellbachsee, der Hutzenbachersee, der Wildsee und der Sankenbachsee.

Karseen sind wertvolle Biotope

Die Karseen sind vor allem eine touristische Attraktion und dienen den Menschen zur Erholung. Mit ihren angrenzenden Feuchtwiesen sind sie ein wertvolles Biotop und Rückzugsgebiet für seltene Tiere und Pflanzen. Deshalb stehen die Relikte der Eiszeit auch alle unter Naturschutz.