Vom Eselsturm zur Alpakafarm

Ein Bach schlängelt sich durch Wald und Wiesen, kilometerweit, und es gibt keinerlei Lärm. SWR4-Reporterin Andrea Schuster hat das Rommelstal bei Rottenburg entdeckt und für uns erkundet.

Unser Streifzug beginnt mitten in Obernau, wo neben der Kirche der etwas versteckt liegende Eselsturm steht: massive Steine, rund und hoch. Der Turm ist der Rest einer alten Wehranlage. Ein Bauer soll einst während einer Dürrezeit einen Esel mit einem Halsband nach oben gezogen haben, weil oben Sträucher und Gras wuchsen. Der Esel habe das nicht überlebt und die Obernauer haben noch heute die entsprechende Fasnetsfigur.

Erstmal eine Traktorfahrt

Anja Leins und ihr Vater Franz Hebe sind zwei waschechte Obernauer: hier geboren, hier aufgewachsen und auch heute leben sie noch in Obernau. Franz Hebe hat seinen Hund Elsa und seinen historischen Traktor mit drei Sitzen mitgebracht. Wir tuckern gemütlich vorbei an Wald, Wiesen und weidenden Kühen. Erster Halt: die Marienkapelle, modern und offen.

Wasserleitung aus der Antike

Ein paar hundert Meter weiter kommt man an den Resten einer Wasserleitung aus der Römerzeit vorbei. Die Römer führten den Seltenbach aus Hochdorf bei Nagold bis hinunter nach Rottenburg. Eine bauliche Meisterleistung, von der man noch Mauerwerk und ein Stück der Wasserrinne sieht. Dann wird es im Rommelstal immer beschaulicher. Und sagenhaft still. Der Traktor kommt hier nicht mehr durch.

In der Mitte ein Grillplatz

Ein Fahrradweg führt weiter zu einer Grillstelle. Es qualmt, die Würstle sind aufgespießt. Zwei Frauen sind mit ihren Jungs da. Eine der beiden kommt auch aus Obernau – und geht mit ihrem Besuch oft ins Rommelstal. Wegen der schönen Landschaft und weil es für die Kinder Wasserquellen oder Höhlen zu entdecken gibt.

Alpakas mit Blick auf die Alb

Nach etwa fünf Kilometern, bei Eckenweiler, verlässt man das waldige Tal und erreicht eine weite Hochfläche mit Blick auf die Schwäbische Alb. Dort ist die „Alpakawelt“ von Tobias Hertkorn, der seine Tiere im Stall und auf der Weide hält. Er nennt seine Alpakas alle beim Namen: Django etwa, Rodriguez oder Leandro. Vor sieben Jahren hat er sich die südamerikanische Kamelart angeschafft. Er ist in der Landwirtschaft aufgewachsen, arbeitet heute in einem Vertrieb. Er wollte wieder Tiere um sich, aber welche, die man nicht schlachtet. Alpakas geben Wolle.

Wolle und Trekkingtouren

Die Wolle verkauft Hertkorn normalerweise auf Märkten – die in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. Aber es gibt ja das Internet. Außerdem bietet die Familie Trekkingtouren und Kindergeburtstage mit Alpakas an. Erste Lektion dabei: Ruhe bewahren! Alpakas können nämlich auch mal stur sein und stehen bleiben. Dennoch seien am Ende meist alle ganz entspannt. Kein Wunder, die Tiere sind zwar aufmerksam und neugierig, wenn Besuch im Stall ist, aber sie strahlen Ruhe aus. Auch wenn ihre Heimat eigentlich die südamerikanischen Anden sind, hat es den Anschein, als seien sie hier bei Eckenweiler genau richtig. Den Tierarzt braucht Hertkorn jedenfalls nur selten.