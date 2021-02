per Mail teilen

Auf einer Anhöhe zwischen Rottenburg-Hailfingen (Kreis Tübingen) und Gäufelden-Tailfingen (Kreis Böblingen) gab es während des Zweiten Weltkriegs ein Konzentrationslager. Jüdische Häftlinge mussten von November 1944 bis Februar '45 den Militärflugplatz ausbauen - unter unmenschlichen Bedingungen. Viele starben daran. Der Streifzug greift ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte auf und folgt dem steinigen Weg der Erinnerung.

Noch vor Kriegsbeginn wählten die Nationalsozialisten das Obere Gäu als Standort eines Flugplatzes aus. Weil das Gebiet auf 400 Metern Höhe lag, war es meist nebelfrei und damit für den Flugverkehr geeignet, erzählt Volker Mall von der KZ-Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen. Der Reichsarbeitsdienst begann 1938 mit den ersten Arbeiten. Sechs Jahre später mussten KZ-Häftlinge die Start- und Landebahn für Nachtjäger ausbauen.

Viele jüdische Häftlinge starben

189 der 601 KZ-Häftlinge starben in Folge von schwerer Arbeit, Kälte und Krankheiten. Mitte Februar 1945 räumten die Nazis den Flugplatz und ließen die unterernährten 400 Häftlinge in andere Lager nach Vaihingen/Enz und Dautmergen marschieren. Volker Mall von der KZ-Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen weiß von 124 Häftlingen, die den Krieg überlebt haben.

Kurz vor Kriegsende versuchte die Wehrmacht den Flugplatz verschwinden zu lassen. Wenige Reste, wie beispielsweise der Hangar der Häftlinge, standen noch, als die französischen und amerikanischen Armeen den Flugplatz einnahmen. Doch alles, was nicht niet- und nagelfest war, habe die Bevölkerung mitgenommen, erzählt Volker Mall: Holz beispielsweise war begehrter Brennstoff.

Als “Geschützter Grünbestand“ deklariert

Dann wucherten Gras und Pflanzen über die Start- und Landebahn. In den 1980er Jahren wurde sie zum “Geschützten Grünbestand“ deklariert. Auf den Ackerflächen daneben bauen Landwirte Getreide, Rüben und Kartoffeln an. Hinter Weidezäunen grasen Schafe, Pferde stehen auf Koppeln. Fast idyllisch, möchte man meinen. Wären da nicht das Mahnmal und die zwölf, verstreut über das 60 Hektar große Gelände stehenden Stationen des Gedenkpfads, die an das KZ-Außenlager erinnern.

Die Gräueltaten der Nationalsozialisten nicht zu vergessen, war seit den 80-er Jahren das Credo vieler antifaschistischer Gruppen und Parteien. Doch bis es sichtbare Zeichen der Aufarbeitung gab, wie Gedenksteine, Tafeln oder Mahnmale, mussten noch viele Jahre, sogar Jahrzehnte vergehen.

Einweihung der zwei Säulen der KZ-Gedenkstätte

2010 wurde das Mahnmal auf Hailfinger Gemarkung eingeweiht. Es ist ein wichtiger und würdiger Ort des Gedenkens für die Angehörigen der ermordeten jüdischen KZ-Häftlinge. Im selben Jahr wurde auch das Dokumentationszentrum im Tailfinger Rathaus eröffnet. Beide Orte bilden zusammen die KZ-Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen. Und auch seither herrscht kein Stillstand. Die Vereinsmitglieder nehmen die stetige Erinnerungsarbeit sehr ernst. So sind beispielsweise Jugendguides ausgebildet worden, die Schulklassen durch das Dokumentationszentrum in Tailfingen führen.

Gedenkpfad mit QR-Codes

Und auf dem ehemaligen Flugplatzgelände ist ein Gedenkpfad mit zwölf Stationen in drei Sprachen errichtet worden. Sie sind ganz modern mit QR-Codes versehen, damit Besucherinnen und Besucher schnell übers Smartphone Informationen abrufen können.