Ausflug in die Vergangenheit: Die Wolfsschlucht

Woher die Wolfsschlucht ihren Namen hat, ist unbekannt. Wölfe findet man keine auf dem Premiumwanderweg Hohenwittlingensteig, der durch die Schlucht führt. Hier hat sich der Autor David Friedrich Weinland seinen Steinzeitmenschen Rulaman ausgemalt.

Wer von der Burgruine Hohenwittlingen hinabsteigt in die Wolfsschlucht, der kommt an der Schillerhöhle vorbei. Der Schriftsteller David Friedrich Weinland hat sie in seinem Roman Rulaman als "Tulkahöhle" verewigt. Dort wohnte Rulamans steinzeitliche Familie. In der Wolfsschlucht hat sie gejagt und Pflanzen gesammelt.

Der Hohenwittlingensteig, ein prämierter Wanderweg, führt auf seiner letzten Etappe in die Wolfsschlucht. Zuvor geht es am Geschlitzten Fels vorbei, einer doppelten Felsnadel, die auch bei Kletterern sehr beliebt ist. Weitere Felsen säumen den schmalen Pfad in einem steilen Hang: ein überwältigender Anblick.

Keine ebenen und breiten Wege

Feste Wanderschuhe sollte man auf dem Hohenwittlingensteig unbedingt tragen, der Weg ist abwechslungsreich und führt an vielen Naturschönheiten vorbei, aber er ist auch steil und bei feuchtem Wetter rutschig.

Lohn des Aufstiegs

Oben am Albtrauf ändert sich die Vegetation: Hier wachsen nicht mehr Bergahorn, Esche und Rotbuche, sondern Eichen, Elsbeeren und Sträucher. Der Blick reicht weit über das Tal der Erms und auf die bewaldeten Hänge gegenüber.

Fast uneinnehmbare Burg

Auch von der Ruine Hohenwittlingen hat man eine weite Aussicht. Die Grafen, später Herzöge von Württemberg, konnten von dort den wichtigen Handelsweg im Tal gut überwachen. Auf drei Seiten von steilen Abhängen geschützt, auf einer von hohen Mauern, war die Burg so gut wie uneinnehmbar.

Viele seltene Pflanzen

Im Wolfstal wachsen seltene Pflanzen wie die Mondviole und die Hirschzunge. Entstanden ist es als Abfluss eines Vulkankraters. Normalerweise rauscht ein kleiner Wasserfall an den mossbewachsenen Felsen entlang. In diesem Jahr ist es zu trocken, das zerklüftete Bachbett führt kein Wasser. Dennoch wirkt das Tal kühl und feucht.

Abwechslung und Höhepunkte

Auf engen und steilen Wegen wandert man über natürliche und in den Felsen gehauene Stufen. Über eine Metalltreppe bewältigt man die schwerste Steigung, dann führt der Pfad zurück auf breitere Wege. Viel Abwechslung und Höhepunkte soll ein offiziell ausgezeichneter Wanderweg bieten, Bequemlichkeit findet man anderswo.