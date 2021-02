In unserem geologischen Streifzug im Zollernalbkreis hat SWR Reporterin Ulrike Mix an zwei spannenden Orten den Steinen genau zugehört: am Wasserfall in Balingen-Zillhausen und am Hohenzollerngraben.

Meist ist er eher ein kleines Rinnsal: der Wasserfall von Zillhausen. Weil der Müller des Ortes Wasser abzweigt, um damit eine Turbine anzutreiben, fällt oft nur wenig Wasser von einer oben vorstehenden Felsplatte hinab ins 20 Meter tiefer gelegene Bett des Buttenbachs. Eine Dusche gefällig? Doch nach einem Sommergewitter schäumt das Wasser, Besucher werden nass durch die herumspritzende Gischt. Wer den Wasserfall besucht, kann von dort zu einer Rundwanderung auf einem geologischen Wanderweg des Geoparks Schwäbische Alb starten. Geologisch gesehen sind Wasserfälle alle gleich Der kleine Wasserfall von Zillhausen funktioniert geologisch gesehen wie die berühmten Niagarafälle in Nordamerika: Das Wasser stürzt am oberen Rand über eine harte Gesteinsplatte. Die darunter liegenden, weicheren Gesteinsschichten werden ausgewaschen, die harte Deckplatte bleibt stehen. Immer wieder bricht ein Teil von ihr ab und stürzt krachend ins Bachbett. Auf diese Weise wandert der Wasserfall Stück für Stück talaufwärts. Kalksteine am Raichberg SWR Ulrike Mix Nicht im, sondern auf dem Hohenzollerngraben Spannende Geologie kann man auch an einem anderen Punkt erleben: auf dem Raichberg. Der ist Teil des Hohenzollerngrabens. Das Interessante: Man steht nicht im Hohenzollerngraben, sondern auf ihm. Der Graben hat sich im Laufe von Jahrmillionen durch Erdbewegungen gebildet. Er sackte ab. Seine seitlichen Hänge sind im Laufe der Jahre erodiert und letztlich verschwunden. Unterschiedliche Gesteine Weil das Gestein im ehemaligen Graben aus hartem Kalk war, die neu entstandene Umgebung aber aus weicheren Gesteinsschichten bestand, blieb der Graben länger erhalten. Heute überragt der einst tiefer gelegene Raichberg seine Umgebung. Auch das Zeller Horn oder der Hohenzollern gehören zum Hohenzollerngraben. Eine geologische Karte des besuchten Gebietes am Raichberg. Geopark Schwäbische Alb