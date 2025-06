Alina Thies, Betriebsleiterin im Bahn-Stellwerk Dettingen-Gsaidt (Kreis Reutlingen)

Ab Dezember werden die Züge auf Ammertal- und Ermstalbahn im Halbstundentakt fahren. Möglich wird das durch die Digitalisierung von Stellwerken an der Strecke. Betriebsleiterin Alina ist zuständig für das elektronische Stellwerk in Dettingen-Gsaidt im Kreis Reutlingen. Am Freitag (13.06.25) hat sie "ihre" moderne Anlage der Öffentlichkeit vorgestellt, mit dabei war auch Grünenpolitiker Cem Özdemir. Die digitale Technik macht die Arbeit in der Schaltzentrale deutlich leichter, hat Thies dem SWR gesagt:

O-Ton: Alina Thies vom Stellwerk Dettingen-Gsaidt

Mit dem … alles richtig läuft“ 0'20