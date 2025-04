per Mail teilen

Die Senioren-Theatergruppe „Methusalems“ hat am Abend im SWR-Studio in Freiburg ihr neues Stück gezeigt. Die szenische Lesung mit dem Titel „Ein kleiner Händler, der mein Vater war" handelt von der Verfolgung des jüdischen Lederhändlers Max Mayer durch die Nationalsozialisten in Freiburg. Das Publikum war tief bewegt.