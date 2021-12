per Mail teilen

Seit Beginn der Pandemie begleitet SWR Reporter Patrick Hünerfeld Corona-Intensivmeidzinerinnen und -mediziner an der Uniklinik Freiburg. Nach kanpp zwei Jahren Pandemie sind die Teams am Limit. Doch die Omikron-Variante könnte das bisher Erlebte in den Schatten stellen. Im SWR4-Gespräch zeichnet er ein düsteres Zukunftsbild. Er glaubt: "Unsere Gesundheitsversorgung steht auf dem Spiel".