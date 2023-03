Der Direktor des Heidelberger Zoos, Klaus Wünnemann, stammt aus dem Ruhrgebiet, ist in Duisburg geboren, hat in Hannover Tiermedizin studiert und seine erste Zoo-Stelle bei Hagenbeck in Hamburg gehabt. Aber der Heidelberger Zoo bestimmt sein Berufsleben: Am 1. April feiert der 60-Jährige dort sein 25-jähriges Dienstjubiläum.