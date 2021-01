Kennen Sie sich mit Ihrer Heimatregion, der Kurpfalz, aus? Dann spielen Sie mit: Entweder per Mail über das Formular am Ende des Textes oder an Kurpfalz.Aktuell@SWR.de oder per Post (SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen, Kurpfalz Aktuell, Postfach 10 28 48, 68028 Mannheim).

Für die heutige Rätselfrage hat sich SWR4 Rätselreporter Henry Barchet ein Straßenbauwerk ausgesucht, das in diesem Jahr 10 Jahre alt wird. Hier kommen seine Hinweise: Es handelt sich bei dem gesuchten Bauwerk um einen 385 Meter langen Straßentunnel. Geplant wurde er als Teil einer Maßnahme zur Verkehrsberuhigung, die vor allem wegen der Kosten von über 50 Millionen Euro für viele Diskussionen sorgte. Während der Bauzeit hieß der Tunnel zunächst Gisela-Tunnel, benannt nach dem Vornamen der Frau des damaligen Landrats, die als Tunnelpatin den Anstich vornahm. SWR Die Bauarbeiten an dem Tunnel waren alles andere als einfach: Auf dem Berg, durch den der Tunnel führt, standen Häuser und die Bergleute trafen auf schwierige Gesteinsschichten. Im Juli 2011 war der Tunnel dann endlich nach 12 Jahren Bau- und Planungszeit fertiggestellt. Anfangs wurde die neue Röhre von den Autofahrern nicht recht akzeptiert, denn viele waren der Meinung, sie kämen durch die Altstadt nach wie vor schneller an ihr Ziel. Heute ist der Tunnel fester Bestandteil im Verkehrsnetz der Region. Und er heißt auch nicht mehr Gisela-Tunnel, sondern wird nach dem Berg benannt, durch den er führt. Wenn Sie wissen, wie der gesuchte Straßentunnel heißt, dann haben Sie das Rätsel gelöst. Lösung des Kurpfalzrätsels von vergangener Woche STEINKLINGEN bei Weinheim