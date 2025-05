Festnahme nach Messerstichen auf dem Marktplatz

Heute vor einer Woche sind zwei Männer vor einem Supermarkt am Mannheimer Marktplatz in Streit geraten. Um was es dabei ging, ist noch unklar. Dann soll der 25-jährige ein Klappmesser gezogen den anderen damit in den Oberkörper gestochen haben. Der Täter flüchtete, der 28-jährige wurde durch den Messerstich lebensgefährlich verletzt und musste not-operiert werden. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei habe man den 25-jährigen Tatverdächtigen finden und festnehmen können. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt.