Peter Hilger ist das, was man einen echten Jäger und Sammler nennen könnte. Oder der Mann mit den 1000 Hobbys.

So viele Hobbys auf einmal: Dabei hatte Peter Hilger aus Ladenburg immer viel zu tun. Er war Arzt mit eigener Praxis in Ladenburg, die er vor etwa zehn Jahren abgab. Und über ein Jahrzehnt lang war er auch Kommunalpolitiker, saß für die Freien Wähler im Stadtrat.

Und die Hobbys? Peter Hilger hat eine umfangreiche Münzsammlung, ist Stadtführer in Ladenburg, weil er sich für die Geschichte seines Wohnortes interessiert. Hilger fotografiert gerne, kann Fotobücher erstellen, sammelt Bücher und kocht gerne und oft. Selbst bezeichnet sich Hilger gerne als Jäger und Sammler. Langeweile kenne er nicht, so Hilger.

Arzt sei nicht von Anfang an sein Traumberuf gewesen, erzählt Hilger SWR Reporterin Dagmar Kwiatkowski. Zuerst habe er mit Grafik oder Germanistik und Kunstgeschichte geliebäugelt. Dann habe er sich aber doch für ein Medizinstudium entschieden. Und so kam Hilger in den 60er Jahren nach Heidelberg, wo er auch seine Frau Ruth kennen lernte. Gleichzeitig war Hilger viel in der Welt unterwegs, unter anderem bei einer Famulatur, einer Art Ärzte-Praktikum, in Houston/Texas, wo er Augenzeuge der ersten amerikanischen Herzverpflanzung wurde.

In Ladenburg ist der Mann vom Niederrhein schon lange zu Hause. An der kleinen Stadt liebt er, dass sie sowohl Dorf ist als auch viel großstädtisches Flair besitzt. Und ganz besonders wohl fühlt sich Hilger in seinem historischen Haus direkt am Marktplatz. Ladenburg und ganz besonders sein Haus aus dem Jahr 1580, das er mit seiner Frau selbst ausgebaut hat, sind ihm schon lange Heimat geworden.