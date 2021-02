per Mail teilen

Hubert Richter ist Förster in Eberbach. Bei seinen Turmtreffs im Sommer zeigt er Interessierten die Schönheiten der Landschaft rund um Eberbach.

Hubert Richter kennt fast jeden in Eberbach und fast jeder kennt ihn. So zumindest der Eindruck, wenn man mit ihm unterwegs ist, mit dem Jeep im Wald oder zu Fuß. Nur für wenige Jahre hat er seiner Stadt den Rücken gekehrt - fürs Studium der Forstwirtschaft ging er nach Rottenburg, kehrte aber gleich nach dem Abschluss wieder in die Heimat zurück.

Um etwas Werbung für den Ohrsberg und die Landschaft rund um Eberbach zu machen, fing Hubert Richter vor gut zwei Jahren an, im Sommer regelmäßig "Turmtreffs mit dem Förster" anzubieten. Mittwochs um 17 Uhr bekommen Interessierte dann sozusagen einen geführten Rundblick vom Ohrsbergturm über Eberbach aus über die landschaftlichen Schönheiten vor Ort.

Diese speziellen Führungen kommen gut an, weil Richter viel weiß und mitreißend erzählen kann, auch in Eberbacher Mundart. Kein Wunder, dass ihn vor einiger Zeit auch die Karnevalsgesellschaft in die Bütt geholt hat, als "Wächter vom Ohrsbergturm".

Hubert Richter ist bei den aktuellen Ereignissen in der Stadt immer auf dem Laufenden. Seit etwa zwanzig Jahren veröffentlicht er mit seiner Frau und ein paar Mitstreitern täglich Nachrichten im "Eberbach Channel", denn eine weitere Leidenschaft des Eberbachers ist der Internet-Journalismus.

Auch in Corona-Zeiten gibt es die Führungen auf dem Ohrsbergturm über Eberbach - jeden Mittwoch um 17 Uhr für maximal 20 Interessierte pro Führung. Und das noch bis zum 9. September.