Mit dem Museum "Autovision" hat sich Horst Schultz in Altlußheim seinen ganz privaten Traum erfüllt.

Horst Schultz war erfolgreich im Berufsleben. So erfolgreich, dass sich der 72-jährige Automobilingenieur in seinem Wohnort Altlußheim seinen ganz privaten Traum erfüllt hat. Und der heißt "Autovision" und ist ein hochmodernes Museum, das die Geschichte der Mobilität am Beispiel der Firma NSU zeigt.

Aber das ist lange nicht alles: Das Museum zeigt die weltweit größte Ausstellung über Felix Wankel und präsentiert alle derzeit technisch verfügbaren Antriebssysteme in der Automobilindustrie. Dabei stellt Schultz deren Zukunftschancen zur Diskussion und bietet Raum für "Visionen".

Sein Leben lang hat Horst Schultz die elektronische Fahrzeugentwicklung vorangetrieben und für alle großen Autokonzerne gearbeitet. Und auch jetzt noch beschäftigt ihn die Zukunft des Automobils.

In den letzten fünf Jahren hat Schultz sein Museum um zwölf Bugattis erweitert. So viele dieser fahrbaren Legenden aus dem Elsass gibt es kein zweites Mal in Deutschland zu sehen. Damit hat er sich einen weiteren Herzenswunsch erfüllt. Und wie viel kostet so ein Traum? Das fragt man besser nicht und nennt es einfach "automobile Leidenschaft", die ja in der Kurpfalz seit Carl Benz Tradition hat.

SWR Reporter Eberhard Reuß hat Horst Schultz im "Autovision" in Altlußheim getroffen.