Flying to Paradise von Dirceu Braz

Konzerte fallen aus, Terminkalender sind leer. Viele Künstler nutzen die Zeit, schreiben neue Musik und/oder spielen im Studio neue CDs ein.

Dirceu Braz kommt ursprünglich aus Brasilien, ist Trompeter und lebt seit einigen Jahrzehnten in Mannheim. Mit SWR Reporter Henry Barchet hat er sich über seine neue CD "Flying to Paradise" unterhalten.

Fast fünfzig Jahre lang hat Dirceu Braz nur klassische Musik gespielt. Jetzt wollte er etwas Neues ausprobieren, hat mit Jazz-Elementen experimentiert. Daraus ist jetzt eine für Dirceu Braz ganz neue Musik entstanden, in der sich der Trompeter aber hörbar wohl fühlt: "Flying to Paradise".

Dirceu Braz hat in der Kurpfalz als Trompetenlehrer gearbeitet und viele Konzerte in ganz Deutschland gegeben. Seine Heimat hat Dirceu Braz bei all seinen Aktivitäten nicht vergessen. Ganz im Gegenteil: Mit seiner Hilfsorganisation, die er von Mannheim aus leitet, stößt er gezielt Hilfsprojekte an, die dann vor Ort von den Menschen in Eigenregie weiter vorangetrieben werden sollen.

Mit seiner neuen CD will Dirceu Braz kein Geld verdienen. Die Einnahmen sollen seiner Hilfsorganisation zugute kommen.

Insgesamt acht Titel hat Dirceu Braz für die CD "Flying to Paradise" eingespielt. Die Arrangements stammen von dem brasilianischen Komponisten Geraldo Matias Junior. Die Trompete hat Dirceu Braz in einem Tonstudio im pfälzischen Mutterstadt aufgenommen.