Dieter Klingenfuß ist ein echtes Multitalent und ein optimistischer Zeitgenosse obendrein, auch wenn er im Augenblick allen Grund zum Jammern hätte.

Eigentlich könnte Dieter Klingenfuß schon lange die Füße hochlegen. Tut er aber nicht. Der 76-Jährige ist weiterhin aktiv, und ein optimistischer Typ ist er ohnehin - obwohl er sowohl als Schausteller als auch als Taxifahrer wegen der Corona-Einschränkungen allen Grund zum Klagen hätte.

Sein leiblicher Vater, so Klingenfuß, war Schauspieler in Lübeck. Und der war ganz schön enttäuscht, dass Sohn Dieter nicht Schauspieler, sondern Automechaniker wurde.

Nach der Trennung der Eltern zog Klingenfuß mit seiner Mutter nach Heidelberg, wo die Großeltern wohnten. Mit dem neuen Mann an der Seite seiner Mutter verstand er sich sehr gut. Von ihm lernte er auch seinen zweiten Beruf: Schausteller. Gleichzeitig startete Klingenfuß als zweites Standbein ein Taxi-Unternehmen, was er bis heute nicht bereut hat.

Sport spielte und spielt in Dieter Klingenfuß' Leben eine große Rolle: Über 20 Jahre spielte er Rugby in der Bundesliga, in der Rugby-Abteilung des Heidelberger TV. Und auch heute noch spielt er zweimal pro Woche Fußball.

SWR Reporterin Dagmar Kwiatkowski hat Dieter Klingenfuß direkt an seiner Schaustellerbude am Neckar besucht. Hier darf er trotz Corona im Augenblick noch stehen.