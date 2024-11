In der Halloween-Nacht sind Polizei und Rettungskräfte in Rheinhessen zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Neben Ruhestörungen und Eierwürfen kam es auch zu einem Brand in Bingen. Dort hatte jemand in einem Jugendraum einen Böller in ein Entlüftungsrohr geworfen. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr löschte den Brand. Das Zünden von Böllern war generell der häufigste Grund für Polizeieinsätze in der Halloween-Nacht.