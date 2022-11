Sonntagabend, 17 Uhr, ist es soweit….Wenn Sie jetzt überlegen müssen: von was spricht der - nun, dann ist das genau das Thema. Am Sonntag wird in Katar die Fußball-WM angepfiffen - doch irgendwie hat man das Gefühl, dass das alles noch ziemlich weit weg ist. Das WM-Fieber scheint bei den Leuten ncht wirklich ausgebrochen zu sein - und wenn, dann muss man lange danach suche. So wie das Peter Lauber in Pforzheim getan hat.