Wir können nicht mehr! Das ist - kurz zusammengefasst - der Inhalt eines Brandbriefes, den kürzlich der Enzkreis und die dortigen Kommunen an Kanzler und Ministerpräsident geschickt haben. Von Überlastung ist darin die Rede, von Personalnot hinten und vorne und von ständig neuen Aufgaben und Verordnungen, die schlicht vor Ort nicht umgesetzt werden könnten. Am Beispiel der Gemeinde Neulingen wollte Peter Lauber mal herausfinden, was genau da momentan schief läuft im Land.