„Smart“ will sie werden, die Stadt Pforzheim. Smart - also clever, intelligent. Mit digitalen Lösungen die Stadt lebenswerter, nachhaltiger klimafreundlicher gestalten - das steckt hinter dem Konzept. Abfall-App, intelligente Baumbewässerung - nur zwei von vielen Beispielen, die bereits umgesetzt wurden. Doch die Stadt braucht weitere Ideen. Um diese zu sammeln, tourt seit heute ein rollender Ideenspeicher in Form eines Tiny Houses durch Pforzheim. Peter Lauber hat vorbeigeschaut.