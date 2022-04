per Mail teilen

In den vergangenen Jahrhunderten wurde Holz aus dem Schwarzwald über das Wasser transportiert. Es wurde zu Flößen zusammengebunden, die dann über den Rhein bis ins Zielgebiet transportiert wurden. An diese Tradition will ein Verein aus Schiltach im Kinzigtal erinnern. Die Schiltacher Flößer bauen derzeit bei Steinmauern ein Floß zusammen, um damit über den Rhein Richtung Ruhrgebiet aufzubrechen. Patrick Neumann berichtet.