Spargel sind ausverkauft! Diesen Satz hört man in den letzten Tagen immer öfter. Deutschlands größter Spargel-Markt, die Obst- und Gemüsegenossenschaft OGA in Bruchsal bekommt einfach keine Ware mehr. Normalerweise endet die Spargelzeit zu Johanni am 24. Juni, In diesem Jahr ist zumindest im Großhandel schon früher Schluss. Jürgen Essig war bei der OGA in Bruchsal.