Wo kommt das Fleisch her, das ich esse, unter welchen Bedingungen wurde das T-Shirt hergestellt, das ich trage - immer mehr Verbraucher achten beim Einkauf auf Nachhaltigkeit und Fairness. Und das gelte inzwischen auch für Luxusprodukte wie Schmuck und Uhren, wie der in Pforzheim sitzende Branchenverband jetzt mitgeteilt hat. In Pforzheim findet seit Sonntag auch der Deutsche Juwelierkongress statt, auf dem das Thema eine wichtige Rolle spielt.