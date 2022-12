Jule Janson, die Vize-Weltmeisterin im Betonbau

Ziemlich unrühmlich ist sie aus der WM ausgeschieden - unsere Fußball-Nationalelf. Zum Glück aber gibt es andere Bereiche, in denen wir Deutsche deutlich erfolgreicher sind. Im Handwerk zum Beispiel. In Salzburg fanden kürzlich die WorldSkills 2022 statt - die Weltmeisterschaft der Handwerksberufe. In der Nationalmannschaft des Deutschen Baugewerbes mit dabei war auch Jule Janson aus Mühlacker. Und das mit Erfolg: die 22-jährige holte Silber - und zwar ausgerechnet in einem typischen Männerberuf: bei den Betonbauern. Peter Lauber stellt die frischgebackene Vizeweltmeisterin vor.