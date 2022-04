per Mail teilen

SWR Reporter Matthias Stauss hat ein paar Schülerinnen nach Graben-Neudorf begleitet. Dort will die Deutsche Erdwärme Energie aus tiefen Bodenschichten gewinnen. Vor Ort konnten sich die Schülerinnen genau anschauen, was eine "Projektleiterin für erneuerbare Energien" so den ganzen Tag zu tun hat.