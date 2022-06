Die Menschen in der Region wollen nach langer Corona-Durststrecke jetzt in den Ferien vor allem eins: wieder raus in die Natur und in die Biergärten und Ausflugslokale. Doch oft genug stehen sie vor verschlossenen Türen, weil das Lokal geschlossen ist oder die Küche schon um 19 Uhr schließt. Felix Wnuck haben Gastronomen in der Region gefragt, warum das so ist.