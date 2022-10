per Mail teilen

Der Winter steht vor der Tür und bei vielen Haushalten mit Gasheizung flattern die Preiserhöhungen ihrer Energieversorger ein. Darauf hat die Regierung reagiert, die Gaspreiskommission liefert Vorschläge zur Entlastung, der Gaspreis soll gedeckelt werden, zusätzlich schlägt das Gremium eine Einmalzahlung vor. Aber was ist eigentlich mit all denen, die nicht mit Gas oder Fernwärme heizen? Auch Heizöl kostet heute mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr.