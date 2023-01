William von Baskerville ermittelt in der Klosterkapelle, Sherlock Homes jagt Jack the Ripper in der Burgruine - und Michel aus Lönneberga treibt seinen Schabernack in der Turnhalle…Möglich macht das das Regionentheater aus dem Schwarzen Wald. Seit acht Jahren tourt das kleine Profitheater aus dem Nordschwarzwald durch die Provinz - bringt Kultur dorthin, wo diese sonst Mangelware ist. Das Ensemble tritt überall auf, wo man es einlädt. Uns sei es an so ungewöhnlichen Plätzen wie der Marzipanmanufaktur in Bad Liebenzell. Peter Lauber stellt das ungewöhnliche Tourtheater vor.