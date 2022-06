Sie gilt als das Who is Who der kulturellen Denkmäler auf dieser Welt: die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Darauf tummeln sich so weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie die ägyptischen Pyramiden, die Akropolis oder die chinesische Mauer. Doch nicht immer ist eine Weltreise zu diesen interessanten Orten nötig - einer von ihnen befindet sich sogar vor unserer Haustür: das Kloster Maulbronn. Seit fast 30 Jahren zählt die einstige Zisterzienserabtei zum exklusiven Club der Unesco-Denkmäler - worauf an diesem Sonntag der Welterbetag aufmerksam macht. Für unseren Reporter Peter Lauber Anlass für eine Stoppvisite.