Ansturm auf's Repair-Café

Kaffeemaschine kaputt? Am besten entsorgen und neue kaufen. Reparieren lohnt sich nicht - viel zu teuer. Genauso so funktioniert unsere moderne Konsumgesellschaft - mit allen negativen Folgen die Umwelt. Doch es gibt auch einen Gegentrend. In sogenannten Repair-Cafès bringen Ehrenamtliche Geräte, die nicht mehr funktionieren, wieder auf Vordermann - oder versuchen es zumindest. Seit gut fünf Jahren gibt es ein solches Café auch in Mühlacker - und das wird in letzter Zeit förmlich überrannt. Peter Lauber hat ihm einen Besuch abgestattet.