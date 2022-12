300 Tage Krieg - und die Hilfewelle ebbt nicht ab

300 Tage dauert er nun schon an, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die täglichen Nachrichten aus den Kriegsgebieten, die Bilder von zerbombten Wohngebäuden, die Berichte über Gräueltaten - wir haben uns schon daran gewöhnt - viele wollen dies Dinge gar nicht mehr an sich ranlassen. Gleichzeitig aber ist die Hilfsbereitschaft ungebrochen - auch in diesen Tagen vor Weihnachten. Nur ein Beispiel von vielen: die Hilfe für die Feuerwehr in der der Stadt Charkiw, die jetzt von Pforzheim aus unterwegs ist.