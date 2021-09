Die gegebene Antwort ist

Wolfgang Petry ließ die Freundschaftsbändchen 2002 zugunsten eines guten Zwecks versteigern. Der Erlös kam den Opfern der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2002 zugute. In Ost- und Norddeutschland kam es insbesondere an der Elbe, in Bayern und Österreich an der Donau zu schweren Überflutungen.