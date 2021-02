Wencke Myhre wusste schon früh, was sie will. Zum Beispiel das Hamburger Nachtleben erleben oder den Freund in Kopenhagen besuchen. Der besorgte Vater wurde liebevoll ausgetrickst.

Viele große Karrieren haben bei Amateurwettbewerben ihren Anfang genommen. Das Osloer Revuetheater „Chat Noir“ war der Schauplatz solch eines Wettbewerbs, aus dem Wencke Myhre 1960 als Siegerin hervorging und als 1. Preis einen Schallplattenvertrag erhielt. Kurz darauf erschien ihre erste Platte. Drei Jahre später war sie Norwegens populärste Sängerin.

Die deutschen Plattencover

Dieses Talent erregte auch in Deutschland Aufmerksamkeit. Der Produzent Bobby Schmidt wurde nach Oslo geschickt, um mit Wencke Myhre die entsprechenden Aufnahmen vorzubereiten. Über diesen Karrieresprung war ihr Vater jedoch alles andere als erfreut. Als er hörte, dass seine 17-jährige Tochter zu Plattenaufnahmen nach Hamburg reisen sollte, nahm er dem Produzenten das Versprechen ab, das Mädchen nie allein zu lassen und gut auf es aufzupassen.

Mit James Last ins Hamburger Nachtleben

Diese Auflage passte Wencke Myhre überhaupt nicht. Sie wollte dorthin wo das Leben spielt, Spaß haben, Tanzen gehen und die Reeperbahn kennenlernen. Das Produktionsteam, zu dem auch Orchesterleiter James Last gehörte, zeigte Wencke Myhre all das, was sie sich vorgenommen hatte zu sehen - bis in den frühen Morgen. Wenige Stunden später stand sie munter im Aufnahmestudio, um ihre erste Langspielplatte aufzunehmen.

Fesches Gelb: Wencke Myhre bei einem Auftritt auf einer Jugendmesse dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa / Foto: Wilhelm Bertram

Den strengen Papa ausgetrickst

Wencke Myhre erinnerte sich in einem Interview gerne an diese Zeit, denn ihr Produzent war an ihrer ersten Ehe nicht ganz unbeteiligt: „Als ich mich schwer in einen jungen Dänen verliebt hatte, bat ich Bobby, unsere Aufnahmezeiten sehr, sehr großzügig einzuplanen.“ Der strenge Papa sollte nichts davon wissen. „Ich flog nach Hamburg, fuhr vom Flughafen raus ins Studio, sang und flog schon wieder weiter nach Kopenhagen, wo ich mich heimlich mit meinem Freund traf“. 1969 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken.

Wencke Myhre mit Bill Ramsey im Musical "Eine Chance für Karin" (1967) dpa Bildfunk picture alliance / United Archives/Pilz

Beiß nicht gleich in jeden Apfel

Der Erfolg verhinderte Wencke Myhres Berufsziel: Sie wäre gerne Ärztin geworden. Eine Kinderklinik im Gaza-Streifen trägt übrigens ihren Namen. Zusammen mit nordischen Fans hatte sie diese 1965 eingerichtet. Bei der Eröffnung hatte sie ihren späteren ersten Mann Torben Friis-Møller kennengelernt.

Der Durchbruch in Deutschland gelang Wencke Myhre 1966 bei den Deutschen Schlagerfestspielen in Baden-Baden mit „Beiß’ nicht gleich in jeden Apfel“. Seitdem war die charmante Osloerin ständig in den deutschen Hitparaden. „Komm’ allein“, „Er steht im Tor“ oder „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ - Erfolg reihte sich an Erfolg, so dass ihr 1968 die MIDEM-Trophäe (für den höchsten Plattenumsatz aller Sängerinnen) verliehen wurde.

In Norwegen übernahm sie andere Rollen

Wencke Myhre und Chris Roberts im Film Imago Imago -

In Skandinavien ging sie andere Wege: dort profilierte sie sich als ernsthafte Schauspielerin und als Kabarettistin ersten Ranges. So war sie Star der schwedischen Musikshow „Povel og Wencke“, in der sie zusammen mit dem Komiker Povel Ramel sang, tanzte, parodierte und jeden Abend zwölfmal das Kostüm wechselte. Die Zeitungen schrieben begeistert: „Hier tritt plötzlich ein vollendeter Revue-Artist ins Rampenlicht. Intelligent, hübsch wie die Sünde, akademisch klug, mit wunderbarer Stimme, rassigen Tanzbeinen und ergötzlich komisch“. Andere Blätter meldeten kurz und bündig: „Wencke - eine Sensation!“

Die norwegischen Plattencover

Termine und familiäre Pflichten sorgten dafür, dass Wencke Myhre sich in Deutschland etwas rar machte. Zu ihren kurzen Stippvisiten, die oft nur ein paar Tage dauerten, traf sie aber stets gut vorbereitet ein. Sie konnte sich auf ihr Team verlassen: Bobby Schmidt hatte ihre neuen Lieder auf Tonband eingesungen und ihr die Aufnahmen geschickt. Ihre simple Arbeitsmethode lautete:„Wenn ich morgens die Hausarbeit mache, stelle ich das Gerät an und singe mit“. Mit ihrer Personality-Show im ZDF „Das ist meine Welt“ erreichte sie zwischen 1974 und 1976 Spitzenquoten. Show-König Peter Alexander urteilte: „Sie ist das größte Showtalent deutscher Sprache“.

Das ansteckende Lachen ist ihr geblieben

In Norwegen heißt sie Wenche Synnøve Myhre. Der schwierigen Aussprache wegen wurde in Deutschland daraus „Wencke“ Myhre. „Wencke“ bedeutet kleines Mädchen, Synnøve ist eine Romanfigur von Henrik Ibsen und Myhre heißt „altes Moos“…

Wencke Myhre bei Dreharbeiten für ihre erste deutsche TV-Show (1970) dpa Bildfunk picture-alliance / radio tele nord

Das Energiebündel aus dem sonst recht "kühlen" Norwegen ist nach wie vor in der Showbranche tätig und begeistert ihr Publikum. Trotz Turbulenzen im Privatleben und nicht zuletzt durch ihre mittlerweile überstandene Krebserkrankung ist sie stets eine Powerfrau geblieben. Die notwendige Kraft hierfür bekommt sie aus ihrer Familie. Seit über zwanzig Jahren ist der schwedische Musiker Anders Eljas ihr Lebenspartner. Zudem ist sie mehrfache glückliche Großmutter und ihre Enkelkinder sorgen dafür, dass es nie langweilig wird. Sie sind häufig bei ihr zu Gast, wenn sie sich in ihr Ferienhaus bei Lillehammer zurückzieht, um Abstand vom Alltag zu finden oder an neuen Projekten zu arbeiten.

2020 erschien in Deutschland zu ihrem 60-jährigen Plattenjubiläum eine 3 CD-Box mit zahlreichen Hits und Raritäten. So enthält diese Zusammenstellung beispielsweise ihren „Apfel-Biss“ nicht nur in der deutschen, sondern auch in der schwedischen Version. Außerdem stellt sie ihr breit gefächertes Können in Liedern von u.a. James Last, den Gibb-Brüdern, Stevie Wonder oder George Gershwin unter Beweis. Wencke Myhre hat einfach das „gewisse Etwas“ - das entscheidende Stückchen mehr an Talent, Fleiß, Instinkt und Intelligenz. Und ein Lachen, das unbedingt ansteckend wirkt…

Gitte Haenning (M), Wencke Myhre (r) und Siw Malmquist vor einem gemeinsamen Auftritt (2006) dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa / Foto: Miguel Villagran