Was machen eigentlich die Kinder der Stars?

Die Stars stehen jeden Tag im Rampenlicht. Und was machen die geliebten Sprösslinge? Die einen leben ein Leben fernab der Bühne, andere haben auch Star-Ambitionen.

Michelle und ihre Mädels

Sängerin Michelle hat drei Töchter von drei Männern: Tochter Marie Reim (hier rechts im Bild) ist im Jahr 2000 geboren. Ihr Vater ist Schlagersänger Matthias Reim. Marie tritt ganz in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Eltern. Inzwischen hat sie mehrere Singles und ein Studioalbum veröffentlicht. Michelles älteste Tochter Celine kam 1997 in der ersten Ehe mit Ex-Wind-Sänger Albert Oberloher auf die Welt. Sie hat an der Theaterakademie Köln ihren Abschluss gemacht und will als Schauspielerin Fuß fassen. Tochter Mia wurde 2008 in der Ehe mit Josef Schitawey geboren.

Matthias Reim und Sohn Julian

Matthias Reim war bis jetzt dreimal verheiratet. Er hat außerdem sechs Kinder von fünf Frauen. Darunter auch Sohn Julian, der auch den Weg als Musiker und Sänger eingeschlagen hat. Seine erste Single "Grau" veröffentlichte er im September 2019. Weitere Singles folgten. Im Oktober 2021 wurde Julian Reim von SWR4 Baden-Württemberg als "Newcomer des Jahres" ausgezeichnet. Sein Debütalbum steht kurz vor der Veröffentlichung. Matthias Reim wird 2022 erneut Vater. Seine Frau Christin Stark und er erwarten ein Baby.

Stefanie Hertel macht mit Mann und Tochter Musik

picture-alliance / Reportdienste dpa | Gerald Matzka

Eberhard Hertel, der DDR-Star der Volksmusik, hat vier Kinder. Darunter auch Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel. Sie wiederum hat mit Ex-Mann Stefan Mross eine gemeinsame Tochter namens Johanna Stefanie Elisabeth Mross (Mitte). Und wie man sieht: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Gemeinsam mit ihrem Mann Leopold Lanner (rechts) und Tochter Johanna steht Stefanie Hertel regelmäßig auf der Bühne, zusammen sind sie die Country-Band "More Than Words".

Freddy und Sandro Malinowski

imago images Future Image

Fantasy-Sänger Freddy war von 1991 bis 2010 mit seiner Jugendliebe Silke verheiratet. Allerdings trennten sich beide schon 2006. Er hat mit seiner Ex-Frau drei Kinder. Darunter auch Schlagersänger Sandro. Im März 2017 brachte der gelernte Karosserielackierer sein erstes Album heraus. Zuletzt hat man kaum etwas von ihm gehört.

Überraschung für Mama Nicole

Nicole hat mit ihrem Mann Winfried Seibert, ein gelernter Kfz-Mechaniker, zwei Töchter. 1984 kam Marie-Claire (links) auf die Welt. Sie ist gelernte Logopädin und hat ebenfalls eine kleine Tochter namens Mara. Auf dem Bild links überrascht Marie-Claire ihre Mutter Nicole 2011 in der Sendung "Krone der Volksmusik" mit einem Lied. Die zweite Tochter von Nicole heißt Joëlle und wurde 1997 geboren.

Olaf Berger und Tochter Maria im Duett

picture-alliance / Reportdienste aktuelles dpa-Eigenmaterial / ZB / Bernd Wüstneck

Nach 22 Jahren Ehe trennte sich Olaf Berger von seiner Frau Andrea. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Maria. Mit ihr hat Olaf auch einige Duette aufgenommen, zum Beispiel das Lied "Du und ich".

Vicky Leandros und ihr Nachwuchs

1980-1983 war Vicky Leandros mit ihrem ersten Mann Ivan Zissiadis verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Leo (rechts). Mit ihrem zweiten Mann Enno Freiherr von Ruffin bekam die Sängerin zwei weitere Kinder: Milana Sandra von Ruffin (links). Sandra ist Schauspielerin. 2013 wurde Vicky Leandros zum ersten Mal Großmutter. Ihre älteste Tochter Milana brachte einen Sohn zur Welt.

Die Kinder von Udo Jürgens

picture-alliance / Reportdienste dpa | Horst Ossinger

Udo Jürgens († 80) war 25 Jahre mit Fotomodell Erika Meier verheiratet. Zwei Kinder entstanden aus der Beziehung: John (*1964) (Mitte) und Jenny (links). Jenny Jürgens (*1967) ist heute Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin. Mit ihr sang Udo das Duett "Liebe ohne Leiden". Außerdem hatte Udo Jürgens noch zwei nichteheliche Kinder, Sonja Jürgens (*1966) (rechts). Gloria Burda (*1994) hat an der Universität Wien Rechtswissenschaften studiert und ihren Abschluss gemacht. Derzeit arbeitet sie am Institut für Strafrecht.

Pia Malo tritt in die Fußstapfen von Vater Olaf

imago images Mandoga Media

Olaf "der Flipper" Malolepski heiratete 1971 seine heutige Frau Sonja. Die beiden bekamen drei Jahre später einen Sohn und 1982 eine Tochter. Sie ist heute unter dem Namen Pia Malo als Sängerin unterwegs. Die beiden stehen auch immer wieder mal zusammen auf der Bühne.

"Wolle" Petrys Sohn zog es auch auf die Bühne

picture-alliance / Reportdienste Pressestelle Sony Music / Manfred Esser / Eventpress MP (Montage SWR)

Wolfgang Petry und seine Frau Rosie krönten ihre Ehe 1974 mit ihrem gemeinsamen Sohn Achim. Nach "Wolle" Petrys Bühnenabschied 2006 schreibt er nun Lieder für seinen Sohn. Achim ist mit der Sizilianerin Giovanna Cali verheiratet. Neben seiner musikalischen Karriere ist er auch gelernter Veranstaltungskaufmann. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich Achim Petry einen regulären Job gesucht und will erst dann wieder auf die Bühne zurückkehren, wenn es wieder möglich ist.

Nana Mouskouris Kinder sind auch im Showgeschäft

Mit Mitte 20 heiratete die griechische Sängerin Nana Mouskouri den Musiker und Komponisten Georgios Petsilas. Sohn Nicolas kam 1968 zuerst. Zwei Jahre später folgte Tochter Hélène. Beide Kinder zog es ins Showgeschäft. Nicolas arbeitet in der Filmbranche. Hélène tritt unter dem Namen Lénou als Sängerin auf. Mutter und Tochter haben auch zusammen gesungen.

Jürgen und Joelina Drews

Der "König von Mallorca" Jürgen Drews hat zwei Kinder. Aus erster Ehe mit Corinna Drews stammt Fabian (*1984). Mit seiner jetzigen Frau Ramona wurde er mit Joelina (*1995) zum zweiten Mal Vater. Fabian arbeitet als DJ. Joelina tritt in die Fußstapfen des Papas. Sie versucht sich ebenfalls als Sängerin.

Howard Carpendales Söhne

Aus erster Ehe mit Claudia Herzfeld hat Howard Carpendale seinen ersten Sohn Wayne (*1977). Auf dem Foto links war er 3 Jahre alt. Er arbeitet als Schauspieler und TV-Moderator. Sie standen auch schon gemeinsam für den Film "Lebe dein Leben" vor der Kamera. Am 12. März 2018 hat Howard Carpendale heimlich seine zweite Frau Donnice Pierce in Starnberg geheiratet. Mit ihr hat er den gemeinsamen Sohn Cass (* 1988). Er lebt in den USA.

Costa Cordalis hat seine Musikalität vererbt

Mit seiner Frau Ingrid hatte Costa Cordalis (†75) drei Kinder: Lucas, Eva und Angeliki. Mit Lucas und Angeliki trat er zeitweise als "Cordalis and Family" auf. Lucas Cordalis war bisher vor allem als Komponist, Texter und Produzent für Stars wie David Hasselhoff oder DJ Bobo unterwegs. Er ist mit Model und Reality-Show-Darstellerin Daniela Katzenberger verheiratet. Mit seinem Vater Costa Cordalis stand er als Duo "Cordalis" auf der Bühne.