Deutschland ist Fußball-Weltmeister, in der BRD wird die erste Parkuhr aufgestellt und Elvis legt sein Plattendebüt mit "That’s all right" vor. Aufgenommen hat er den Song Anfang Juli 1954 im legendären Aufnahmestudio von Sun Records in Memphis. Damit war der Startschuss auf dem Weg zum "King of Rock’n’Roll" gefallen. Wenige Monate später sollte er die ganze Musikwelt auf den Kopf stellen. An dies und vieles mehr erinnert die Schlagerparade 1954!