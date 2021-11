Nachruf: Volker Lechtenbrink ist gestorben

Seine Liebe gehörte dem Theater, seine Stimme lieh er gerne auch anderen. Jetzt ist Volker Lechtenbrink tot. Der Schauspieler und Sänger ist im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung gestorben.

Durchbruch mit einem Antikriegsfilm

Seinen großen Durchbruch feierte Volker Lechtenbrink bereits im Alter von 14 Jahren. Er spielte in Bernhard Wickis Antikriegsfilm „Die Brücke“ (1959) einen der sieben Jungen, die kurz vor Kriegsende sinnlos eine Brücke verteidigen müssen. Zuvor hatte Lechtenbrink schon einige Sprechrollen im Kinderfunk des Norddeutschen Rundfunks (NDR) hinter sich.

Erfolge als Schauspieler im Fernsehen und auf der Theaterbühne

Rollen an der Seite von Schauspielgrößen wie Gustav Knuth, Hildegard Knef oder Hansjörg Felmy folgten in den 1960er und 70er Jahren. Dazu kamen unzählige Gastspiele in Fernsehserien, beispielsweise in „Derrick“ oder „Ein Fall für zwei.“ Trotzdem arbeitete der am 18. August 1944 in Ostpreußen geborene Lechtenbrink auch stets am Theater, sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen. So war er jahrelang Intendant der Bad Hersfelder Festspiele und des Ernst-Deutsch-Theaters in Hamburg. Dort und ebenso an den Hamburger Kammerspielen und am St Pauli-Theater stand er bis ins hohe Alter regelmäßig auf der Bühne und führte auch Regie.

Lechtenbrink schrieb Hits für andere und sich selbst

In den 1970er Jahren wurde Volker Lechtenbrink auch in der Musikbranche populär. So interpretierte er zum Beispiel Songs des US-amerikanischen Country-Sängers Kris Kristofferson in deutscher Sprache („Der Macher“). Später schrieb er für Peter Maffay. Aus Lechtenbrinks Feder stammt auch der Titel „Rücksicht“, der mit dem Schlager-Duo Hoffmann & Hoffmann zum Hit wurde. Für sich selbst schrieb er mit „Ich mag“ Anfang der 1980er Jahre seinen erfolgreichsten Song.

Die Stimme war Volker Lechtenbrinks Markenzeichen

Seine sonore Stimme lieh Lechtenbrink als Synchronsprecher u.a. den US-Schauspielern Kris Kristofferson und Burt Reynolds. Außerdem sprach er zahlreiche Hörbücher ein. Für die Lesung „Die Brücke“ erhielt er 2007 den Deutschen Hörbuchpreis als bester Interpret.

2010 folgte seine Autobiographie mit dem Titel „Gib die Dinge der Jugend mit Grazie auf“. 2014 gab das Musical “Leben so wie ich es mag“ Einblick in die Erinnerungen des Künstlers. Erst im Sommer 2021 war Volker Lechtenbrink im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater mit dem renommierten Gustaf-Gründgens-Preis für bedeutende Künstler der Stadt ausgezeichnet worden.

Bis zuletzt war Lechtenbrink ein Hamburger

Volker Lechtenbrink lebte in Hamburg. Laut eigener Aussage hat er „ein exzessives Leben“ geführt. Er war fünfmal verheiratet und Vater von drei Kindern.