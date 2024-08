Der Schauspieler Volker Lechtenbrink setzte im Theater, Kino und Fernsehen Maßstäbe. Er spielte unter anderem im "Tatort", in Inga Lindström-Filmen oder in der Serie "Derrick" mit. Zudem war er jahrelang erfolgreich im Musikgeschäft tätig. Er starb am 22.11.2021 in Hamburg an einem längeren Krebsleiden. Nun wäre der vielseitige Künstler 80 Jahre alt geworden.