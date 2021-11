Volker Lechtenbrink - der Schauspieler, der zufällig Sänger wurde

"Lieber Kampf als Krämpfe": Das war das Motto von Volker Lechtenbrink. Er feierte als junger Schauspieler ebenso Erfolge wie als Liedermacher. Mit acht Jahren schon begann seine Karriere beim Kinderfunk.

Geboren in Ostpreußen, aufgewachsen in Bremen und 1951 nach Hamburg übergesiedelt - das waren die ersten Stationen des kleinen Volker. Er wollte von Anfang an Schauspieler werden. Seine Eltern hätten zwar lieber einen Arzt in der Familie gehabt, doch ihr Sohn konnte kein Blut sehen. Stattdessen stellte er sich als "Dreikäsehoch" beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) vor.

In einem Weihnachtsmärchen erstmals auf der Bühne

Im zarten Alter von acht Jahren wurde Volker vom NDR für den Kinderfunk engagiert. Mit zehn stand er in einem Weihnachtsmärchen erstmals auf der Bühne. Kinderrollen im Thalia-Theater und im Hamburger Schauspielhaus folgten. Der Ratschlag des damaligen Intendanten Gustaf Gründgens: „Junger Mann, das sollten Sie unbedingt verfolgen!“. Ende der 1950er lockte dann tatsächlich eine Filmrolle.

Der große Durchbruch kam mit der "Brücke"

Regisseur Bernhard Wicki suchte für seinen Film „Die Brücke“ jugendliche Schauspieler mit Erfahrung - und wählte Volker Lechtenbrink aus. Mit dem Film über die Sinnlosigkeit des Krieges landete der junge Volker bereits mit 14 Jahren einen großen Erfolg. Die Schauspiel-Ausbildung war dann der nächste logische Schritt.

Fernseherfolge in Filmen, Serien und als Moderator

Schon Anfang der 1960er Jahre schaffte Volker Lechtenbrink den Sprung auf den TV-Bildschirm. Er spielte in Fernsehspielen mit, in der beliebten Serie „Alle meine Tiere“ und moderierte später im Südwestfernsehen die Sendungen „Pop ‘79“ und „Lieder und Leute“.

Es folgten Stationen an Theatern in Hannover, Köln, Berlin, München und Hamburg. Außerdem war Lechtenbrink in vielen Fernsehfilmen und -serien zu sehen, so zum Beispiel in "Derrick" oder "Ein Fall für zwei". Im Alter von 26 hatte er schon 60 Theaterrollen und 50 Fernsehauftritte hinter sich.

"Ich habe alles gespielt: vom Mörder bis zum Liebhaber, vom Verbrecher bis zum Komiker."

Eine Laune führt Lechtenbrink zur Musik

Mehr aus einer Laune heraus kam Volker Lechtenbrink mit der Musik in Berührung. Mit seinem Freund Knut Kiesewetter trat er 1972 auf einer Veranstaltung zur Bundestagswahl als Hintergrundsänger auf. Zu fortgeschrittener Stunde und in entsprechend fröhlicher Stimmung gaben sie den Song „Save the last dance for me“ zum Besten.

Volker Lechtenbrink in der 1970er Jahren dpa Bildfunk Picture Alliance/United Archives/Impress

Später machte Volker Lechtenbrink den Vorschlag, Lieder des von ihm bewunderten Sängers Countrysängers Kris Kristofferson ins Deutsche zu übertragen. Da kein passender Sänger dafür gefunden wurde, erinnerte man sich wieder an den Spaß-Auftritt zur Bundestagswahl: Volker Lechtenbrink musste selbst ins Plattenstudio. Der Song "Der Macher" war ein Hitparadenerfolg und wurde sogar für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert.

Sein Herzenssong: "Leben so wie ich es mag"

Elf Langspielplatten und rund zwanzig Singles erschienen bis 1989. Besonders am Herzen von all seinen Liedern liegt Volker Lechtenbrink „Leben so wie ich es mag“. Es sei sein wichtigster Titel gewesen, erzählte er uns im Interview. Zu seinem 70. Geburtstag 2014 wurde dieser Song Namensgeber für ein Stück am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater. Nach vielen Jahren Abwesenheit brachte das Volker Lechtenbrink als Sänger auf die Bühne zurück. Presse und Publikum waren begeistert und feierten ihn wenig später ebenso überschwänglich für sein autobiographisches Solo-Programm „Kommen Sie ruhig rein - Lieder und Geschichten.“

Mit 77 Jahren gestorben

Im Alter von 77 Jahren starb Volker Lechtenbrink an den Folgen einer schweren Erkrankung. Wie sein Management und das Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg mitteilten, starb er im Kreise seiner Familie.

