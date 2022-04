Vivian Lindt mit "Am besten gleich"

Vivian Lindt, die Sängerin mit der Powerstimme, ist schon seit Mitte der 1990-er Jahre in Sachen Musik unterwegs.

Von Beginn an wurde die Passauerin von ihrem Produzenten Willy Klüter begleitet und der Name ihrer Texterin ist in Schlagerkreisen erst Recht kein Unbekannter: SUSAN EBRAHIMI hat ein Lebensmotto der entschlussorientierten Vivian in einem modernen Text verarbeitet: "Am besten gleich".

Und in der Tat, Vivian Lindt ist dafür bekannt, nicht lange zu fackeln oder um den heißen Brei herum zu reden: "Wenn nicht jetzt wann dann - Ich bin am Leben dran!", heißt es im Text ihres neuen Songs. Und irgendwie passt diese Botschaft ja nicht nur zu Vivian Lindt, sondern auch in unsere Zeit, in der wir so lange auf so vieles warten mussten: "Am besten gleich".