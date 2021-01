"Wir haben uns zu dritt in Garmisch-Partenkirchen in einem Hotel getroffen, um an Songs zu schreiben. Im Hotel hatten wir den Sitzungssaal gemietet und dort bis abends gearbeitet. Als wir dann um 22 Uhr zum Essen gehen wollten, war die Tür von außen abgeschlossen und das Hotelpersonal hatte uns eingeschlossen. Wir haben uns dann über alle Getränke hergemacht, die noch im Sitzungssaal standen und so ist der Titel "Servus, Grüezi & Hallo" entstanden."

Vincent Gross bei der Vorab-Präsentation