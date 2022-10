Vincent Gross ist mit neuem Album "Frei" zurück – nach zwei Jahren Corona

Die Freiheit ist ihm mit das Wichtigste: Vincent Gross stellt bei SWR4 sein neues Album "Frei" vor. Inspiriert wurde er dabei auch von seiner Duett-Partnerin Emilija Wellrock.

"Frei" ist der Titel des vierten Studioalbums des jungen Schlagerstars aus der Schweiz, von dem unter anderem die Songs "Fiesta del Mar" und "Weißt was ich mein" bereits im Radio laufen. Vor der Veröffentlichung des gesamten Albums stellte Vincent Gross auch schon ein paar brandneue Songs aus dem Album bei SWR4 vor.

Mit seinem "Swedish-House-Schlager" – also Klänge zwischen ruhigen Akkord-Varianten und starken Bässen – beigeistert der junge Sänger seine Fans. SWR

Neues Album nach zwei Jahren Corona

Seit fünf Jahren ist der 26-jährige Jungspund auf den Schlager-Bühnen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Ein wenig Aufregung schwebt dabei aber auch immer noch mit. Gerade wenn er, wie jetzt bei "Frei", zwei Jahre an einem neuen Album gearbeitet hat und es endlich seinen Fans präsentieren kann:

"Ich habe jetzt zwei Jahre lang an meinen Babys, an meinen Liedern geschrieben und sie perfektioniert. Ich bin einfach super aufgeregt, weil ich weiß, wie die Songs klingen – wie das dann ankommt, da bin ich gespannt!"

Vincent Gross feiert die Freiheit

Freiheit ist für jede und jeden etwas ganz Persönliches und Individuelles, so auch für den Sänger selbst. Gerade die letzten beiden Jahre und die aktuelle weltpolitische Lage haben Vincent Gross bewusst gemacht, dass Freiheit alles andere als selbstverständlich sei und man sie enorm wertschätzen sollte.

"Freiheit ist das kostbarste Gut – und daher habe ich mir die Freiheit genommen über alles zu schreiben, was mich schwerelos und frei fühlen lässt!"

Live im SWR4 Studio spielt Vincent Gross seinen neuen Song "Wovon träumst du". SWR

Vincent Gross von Emilija Wellrock zu Song inspiriert

Der Titel "Wir sind frei Davay Davay" ist eigentlich eine schöne Partynummer. In dem Song steckt aber noch mehr: Inspiriert von Duett-Partnerin Emilija Wellrock, die selbst aus der Ukraine stammt, steht der Song als klares Zeichen für Frieden und für Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine.

Durch seine Kollegin habe er die Lebensfreude der Ukrainerinnen und Ukrainer kennengelernt und genau das bewegte ihn dazu, diesen Song zu schreiben.

"Ich habe versucht diese Mentalität, die vor dem Krieg herrschte, in diesem Partysong, in diesen hoffnungsvollen und sehnsuchtsvollen Klängen wiederzugeben. Denn ich hoffe, dass ganz bald dieses Land wieder in Freiheit leben kann und wieder diese Lebensfreude zeigt, die es eigentlich hat."

Bei seinen Konzerten, wie hier im Autokino Bad Kreuznach, macht Vincent Gross immer diesen Luftsprung. SWR Ben Pakalski

Nach seinen Alben "Rückenwind" (2017), "Möwengold" (2018) und "Hautnah" (2021) singt sich Vincent Gross nun also mit "Frei" noch tiefer in die Herzen seiner Fans. Zudem feiert der Popschlagersänger in diesem Jahr auch sein fünfjähriges Bühnenjubiläum. Es wird also gefeiert und es wird sich endlich wieder "frei" gefühlt.