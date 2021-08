Er ein junger Schlagersänger aus der Schweiz, sie eine flotte Musical-Tänzerin aus Hamburg: Vincent Gross und Emilija Wellrock drehen heiße Videos und singen im Duett. Und das ist noch nicht alles. Für viele weibliche Fans könnte jetzt eine Welt zusammenbrechen.

Vincent Gross – Schlager-Newcomer verdreht Mädels den Kopf

Vincent Gross ist jung und attraktiv, kommt aus der Schweiz und singt gerne Schlager. Bei seinen Konzerten ist er oft von zahlreichen Fans umringt – vor allem von jungen Mädchen. Seit 2017 hat Vincent einige Singles und Alben herausgebracht und auch schon Preise eingeheimst. Jetzt ist auf einmal eine junge Frau an der Seite des 25-Jährigen zu sehen.

Emilija Wellrock und Vincent Gross beim SWR4 Schlagerfest auf Burg Reichenstein in Rheinland-Pfalz SWR Fotograf: Torsten Silz

Wer ist eigentlich Emilija Wellrock?

Sie nennt sich Emilija Wellrock, spielt in Vincents Musikvideos mit und singt mit ihm zusammen in TV-Shows im Duett. Sie ist in der Ukraine geboren und lebt in Hamburg. Nach ihrer Ausbildung für Tanz, Musical und Schauspiel hat sie in einigen Musicals und Filmen mitgespielt – wie z.B. "Monster High Live", "Grease" und "Kartoffelsalat 3 – Das Musical". Außerdem betreibt Emilija Kampfsport. Damit ist sie bei Vincent Gross genau richtig.

Wie kam es zum Schlager-Duett mit Vincent Gross?

Vincent Gross war Schweizer Meister in der Kampfsportart Teakwondo! Er ist schlank, tanzt gut – und vielleicht passt Emilija deswegen auch gut an seine Seite. Mittlerweile hat sie schon in vier Videos zu seinen Songs mitgespielt. Außerdem hat die Hamburgerin ja eine Gesangsausbildung. "Da lag es nahe, dass die beiden auch mal ein Duett zusammen singen", sagt Kay Schmitt aus der SWR4 Musikredaktion. "Bei Duettpartnern muss man ja auch darauf achten, dass es vom Alter passt und die beiden gut zusammen auftreten können."

"Emilija hat eine sehr einnehmende Art – und diese Leichtigkeit, die sie beim Tanzen zeigt!"

Mit ihrem Duett sind Vincent und seine Partnerin nicht alleine – Duette liegen im Schlager derzeit schwer im Trend. Viele Stars haben es schon zusammen probiert: z.B. Kerstin Ott und Howard Carpendale, Maite Kelly und Roland Kaiser oder Beatrice Egli und Eloy de Jong.

Vincent Gross zeigt bei seinen Auftritten gerne akrobatische Einlagen. SWR Foto: Martin Wyrich

Exklusiv: Vincent und Emilija über ihre Kuss-Szene in "Hautnah"

Man kann sich schon wundern, wie vertraut Vincent und Emilija im Musikvideo zum Song "Hautnah" wirken und wie nah sie sich kommen. Sie küssen sich sogar. Ist das einfach nur gut gespielt oder mehr? Bei Events lassen sich die beiden jedenfalls gerne zusammen fotografieren und filmen und tauschen dabei auch vielsagende Blicke – wie vor kurzem beim SWR4 Schlagerfest auf Burg Reichenstein. Bei einem kleinen Frage-Antwort-Spiel albern sie miteinander und verraten auch mehr zu ihrer Kuss-Szene im Video "Hautnah":

Und was sagt das Management von Vincent Gross auf die Frage, ob die Duettpartner ein Liebespaar sind?

"Es darf spekuliert werden."

Deutlicher kann man eigentlich nicht sagen, dass an den Liebes-Gerüchten etwas dran ist, oder? Vielleicht trägt ja das erste Duett der beiden nicht umsonst den Titel "Wo die Liebe wohnt"... Für jeden, der mitspekulieren möchte – hier das Musikvideo zur Single "Hautnah" mit Vincent Gross und Emilija Wellrock.