Gestern unbekannt, heute aus Spaß gesungen, morgen ein Star - so rasant verlief die Karriere von Vico Torriani. Er war Schlager- und Folkloresänger, Musical- und Operettenstar, Schauspieler und TV-Moderator und zählte zu den vielseitigsten Künstlern der deutschsprachigen Show-Szene.

Der Vater wollte, dass der Sohn einen soliden Beruf erlernt und so absolvierte Vico Torriani eine Ausbildung im Hotelfach, lernte Koch, Konditor und Kellner. Danach rief der Schweizer Militärdienst, der ihm einen schweren Unfall und zwei Jahre Lazarettaufenthalt bescherte. In dieser Zeit brachte er sich selbst das Spielen auf dem Akkordeon und der Gitarre bei.

Vom Singwettbewerb zum Gala-Abend

Nach seiner Entlassung arbeitete Vico Torriani in Zürich als Kellner und sang nebenbei zur Unterhaltung der Gäste. 1945 gewann er einen „Je-Ka-Mi“-Wettbewerb („Jeder kann mitmachen“) und die Branche wurde auf ihn aufmerksam. Er erhielt Engagements beim Rundfunk in Zürich und Basel und bestritt Gala-Abende auf Bühnen, wo sonst Maurice Chevalier, Charles Trénet und Tino Rossi auftraten. Das Leben als Kellner und Skilehrer war passé.

Zusammen mit Cedric Dumont, dem damaligen Dirigenten des Unterhaltungs-Orchesters des Senders Beromünster, nahm er ab 1947 regelmäßig Platten auf. Zwei Jahre später stellte sich mit „Silberfäden“ sein erster Hit ein, zu dem er selbst den Text schrieb. 1949 bekam er bei Radio Hilversum seine eigene Rundfunksendung.

Willy Berking entdeckte Torriani für Deutschland

1950 kam der Sprung nach Deutschland. Hier trat er zunächst in amerikanischen Clubs auf und wurde dort vom Orchesterleiter Willy Berking entdeckt, der ihn in einer Sendung des Hessischen Rundfunks dem deutschen Publikum vorstellte.

Nun hatten auch die Talentsucher hierzulande von dem jungen Schweizer Sänger Notiz genommen und bald setzte ein wahrer Rummel um den neuen Star ein. Mit der Tangoserenade „Addio, Donna Grazia“ gelang ihm 1951 bei uns sein erster Hit. In ihm hatte die Branche einen authentischen Interpreten für all die Italienschlager gefunden, die in den 1950er Jahren hoch im Kurs standen. Mit den Schallplattenerfolgen kamen die Filmangebote, denn vornehmlich die Frauen wollten den Troubadour mit der einschmeichelnden Stimme auch sehen.

"Robert und Bertram" hieß einer der Film von Vico Torriani, hier an der Seite von Willy Millowitsch (1961) picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / KPA Copyright

Gutes Aussehen, tolle Stimme - die Filmerfolge

Als er 1952 in „Der bunte Traum“ sein Leinwand-Debüt gab, schmolz die Damenwelt nur so dahin. Der Mann mit der strahlenden Tenorstimme sah genauso blendend aus, wie sie es sich vorgestellt hatten. In siebzehn Filmen stand er vor der Kamera, darunter neun Streifen, in denen er die Hauptrolle spielte. Schauplätze im sonnigen Süden, eine Handvoll für ihn maßgeschneiderte neue Schlager und eine Handlung ohne Anspruch mit einer Prise Komik waren das Erfolgsrezept dieser Kassenknüller.

Dieses Konzept funktionierte auch in anderen Ländern Europas. Er beherrschte sechs Sprachen und sang in zwölf. Mit dem Einzug des Rock’n’Roll ging auch er mit der Zeit: „Siebenmal in der Woche“ brachte flotte Rhythmen. Für den Titelschlager erhielt er seine erste Goldene Schallplatte und er wurde zum „Ritter der Schallplatte“ geschlagen. Torriani war so populär, dass ein rheinischer Textilfabrikant sogar Schals mit Texten und Noten seiner Hits produzierte.

Vico Torriani war erster bei Robert Lembke

Noch als das Fernsehen in den Kinderschuhen steckte, war Vico Torriani bereits mit von der Partie. So war er beispielsweise 1955 der erste zu erratende Gaststar in Robert Lembke’s Dauerbrenner „Was bin ich“. Mit dem Rückzug aus den Filmstudios fing die Fernsehkarriere an: Am 31. Mai 1959 lief zum ersten Mal seine Show „Grüezi, Vico“ über die Bildschirme. Ein Kritiker schrieb: „Wenn man so weiter macht, wird man bald die „Perry Como-Schau“ nicht mehr zu fürchten haben.“

Showmaster in "Der Goldene Schuss" (1969) picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / KPA Copyright

Torriani wird Nachfolger von Lou van Burg

Zwischen 1961 und 1968 stand Vico Torriani nicht nur als singender Gastgeber, sondern auch als Meisterkoch im „Hotel Victoria“ vor der Kamera: „Ein total verrücktes Haus, wie ich es mir immer gewünscht habe“ kommentierte er die Sendung in einer Fernsehzeitschrift jener Tage. Voll ins Schwarze traf er mit der Show „Der goldene Schuss“. Nachdem Lou van Burg die Sendung zum Erfolg geführt hatte und dann wegen einer Liebesaffäre vom ZDF gefeuert wurde, übernahm ab 1967 Vico Torriani die Präsentation: : „Als Schweizer war ich, sozusagen als Nachfahre von Wilhelm Tell, förmlich prädestiniert, die Armbrust-Show zu moderieren“ äußerte er in einem Interview.

Mit Torriani kam die Farbe ins Fernsehen

Bei seiner Premiere handelte es sich um den 25. „Goldenen Schuss“, mit dem er gleichzeitig das Farbfernseh-Zeitalter eröffnete. Er erzielte Einschaltquoten von über 80 Prozent. 1970 war Schluss: „Ich hatte mir von Anfang an ein Limit gesetzt. Der 50. Goldene Schuss soll der letzte sein. Dieser Abschluss passt so gut, denn im September 1970 werde ich 50 Jahre alt. Das soll nicht heißen, dass ich von einem neuen Lebensabschnitt spreche und damit schlagartig einen neuen Weg gehen will. Aber ich habe so viele Angebote, dass ich auch wieder einmal Zeit für etwas anderes finden möchte."

Gesungener Geografieunterricht

SWR Polydor (Coverscan)

Offen für Neues war er auch musikalisch. In den 1960er Jahren wandte er sich mehr der Operette, dem Musical und dem Chanson zu. Dem Schlager blieb er weiterhin verbunden: 1960 stand er mit „Kalkutta liegt am Ganges“ auf Platz 1. Mit der Single gelang sogar ein doppelter Coup, denn auch die B-Seite „Sie war nicht älter als 18 Jahr‘“, eine Art Moritat im Walzertakt im Stil von Maurice Chevalier, fand sich in den Bestsellerlisten. Bis zum Aufkommen der Beat-Welle war er auf die Spitzenplätze der Hitparaden geradezu abonniert.

Nicht ohne Grund wurde Vico Torriani mit Ehrentiteln wie „Mr. Musical", „Monsieur Chanson" oder „Mr. Entertainer" angesprochen, denn die Theater-Bühne rundete das Bild dieses Show-Mannes von internationalem Format ab. Sein Können bewiesen über 200 Vorstellungen des musikalischen Lustspiels "Meine Schwester und ich", sein grandioser Leopold im "Weißen Rössl" im „Theater des Westens“ in Berlin und Cole Porters "Can Can" im „Theater an der Wien“.

Vico Torriani mit Udo Jürgens (l.) und Curd Jürgens (r.) picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / KPA Copyright

Comeback mit "La Pastorella"

1976 meldete er sich auch in den Hitparaden zurück. Mit „La Pastorella“ gelang ihm ein Schallplatten-Comeback und wurde damit Wegbereiter für den volkstümlichen Schlager. Das Genre war ihm nicht neu, denn schon in der Vergangenheit hatte er immer wieder Produktionen mit Schweizer Folklore vorgelegt. Der Volksmusik blieb er bis zuletzt treu und wurde für seine Verdienste mit der goldenen „Hermann Löns-Medaille“ ausgezeichnet. 1995 erhielt er einen Bambi für sein Lebenswerk.

Vico Torriani verstarb 1998 im Alter von 77 Jahren in seiner Villa im Tessin. Anlässlich seines 100. Geburtstags erschien kürzlich eine 3 CD-Box mit musikalischen Raritäten. Darüber hinaus kommt das Buch „Ein Engadiner singt sich in die Welt“ in den Handel. Dieses Portrait des Künstlers entstand in Zusammenarbeit mit dessen Tochter Nicole Kündig-Torriani und gewährt Einblicke in dessen Bühnen- und Privatleben, die von zahlreichen Bildern aus dem Familienarchiv ergänzt werden.