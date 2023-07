Gewinnen Sie Tickets fürs "Heimspiel" von Andrea Berg

Für Schlager-Freunde ein Fest, für Andrea Berg-Fans jedes Jahr ein Muss: das "Heimspiel". Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie Tickets für Andrea Bergs Open-Air-Konzert in Aspach.

Am 14. und 15. Juli ist großer Bahnhof in der beschaulichen Gemeinde Aspach. Denn zu diesem Datum lädt Andrea Berg dieses Jahr zum sogenannten "Heimspiel" ein, dem Wochenende mit zwei Open-Air-Konzerten an ihrem Wohnort. Schon zum 16. Mal findet die große Party statt. An beiden Abenden zaubert die Schlagersängerin mit vielen Gast-Stars eine tolle Show auf die Bühne.

Chance auf rare Andrea Berg-Tickets für das Heimspiel!

Der Samstag ist schon lange ausverkauft und für den Freitag gibt es nur noch wenige Tickets. Aber bei uns können Sie jeweils noch 5x2 Karten für beide Heimspiel-Abende gewinnen. Füllen Sie einfach schnell die Felder unten aus und wählen Sie Ihren Konzertabend - entweder das Heimspiel am Freitag oder das am Samstag.

Mitmachen können Sie bis Mittwoch, 12. Juli, 12:00 Uhr.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.