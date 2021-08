per Mail teilen

Zu Beginn der Sommerferien bringt SWR4 die Mundart ins Land. In Freiburg sind die Künstler Luddi, Catharina Müller und Uli Führe mit dabei.

Datum: Samstag, 14. August 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Basler Hof am Münsterplatz

Marktgasse/Ecke Conrad-Gröber-Straße

Freiburg

Catherina Müller

Der Basler Hof lädt zum letzten der vier SWR4 Mundartsommer ein. Dass Mundart auch etwas für junge Menschen ist, stellt die Autorin und Siegerin des aktuellen Mundart-Wettbewerbs Catharina Müller hier unter Beweis.

Uli Führe Amelie Führe

Uli Führe verbindet Poesie mit Witz, Charme mit Hirn und wirft einen scharfen Blick aufs Alemannenländle.

Luddi Luddi

Und dieses Ländle wird von der Band LUDDI alemannisch-zünftig "mit den urig-sprachwitzigen Texten über den Sinn, Unsinn und Irrsinn des Alltags", wie eine Jury urteilte, gerockt. Für den musikalischen Rahmen sorgt die kleinste und feinste SWR4 Band mit Werner Acker.

Werner Acker spielt Gitarre SWR Foto: Ronny Zimmermann

Vom 8. bis 14. August tourt SWR4 mit dem Mundartsommer durchs Land und bringt Sommerunterhaltung nach Baienfurt, Abtsgmünd, Karlsruhe und Freiburg. Durch die Corona-Einschränkungen konnten viele Mundartkünstlerinnen- und Künstler im vergangenen und in diesem Jahr nicht auftreten. Mit dem Mundartsommer kommen die Hörerinnen und Hörer von SWR4 wieder in den Genuss von Mundart und Musik in dem Dialekt der jeweiligen Region.

Tickets und Infos unter: www.openairsommer-freiburg.de