Vanessa Mai live bei SWR4 Baden-Württemberg im Studio

Vanessa Mai hat viel vor. Es stehen mehrere Projekte für die 30-Jährige an - ein neues Album, eine Tour und eine Biografie. Viele Themen, über die Jörg Assenheimer am Montag, den 11.7. ab 8 Uhr mit der Sängerin sprechen wird.

Es gibt viel zu tun für Vanessa Mai

Im vergangenen Mai hat Vanessa Mai ihren 30. Geburtstag gefeiert. Das scheint ihr einen ganz schönen Energieschub gegeben zu haben, denn es stehen mehr Projekte an als je zuvor.

Im August wird das neue Album mit dem Namen "Metamorphose" veröffentlicht, im September geht sie auf große "Für immer"-Tour und für Herbst ist ihr Buch "I Do It Mai Way" angekündigt.

Als ob das nicht schon jede Menge Arbeit wäre, hat Vanessa Mai auch noch ein Duett mit Andrea Berg aufgenommen.

Und bei Instagram gibt es seit ein paar Tagen ein neues Profil mit dem Namen "Wolkenfrei", dem Namen ihres ersten großen Projekts als Sängerin.

Über viele Themen wird sie am 11.7. ab 8 Uhr live bei SWR4 Baden-Württemberg im Studio mit berichten.