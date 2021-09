Ursula Cantieni live im SWR4 Studio

Seit 1994 verkörpert Ursula Cantieni Johanna Faller in der SWR-Schwarzwaldserie "Die Fallers". Im Livestream ab 15 Uhr werfen wir einen Blick auf die neue Staffel, die am Sonntag, 13.9. im SWR Fernsehen startet.

Hier kommt ab 15 Uhr der Livestream mit Ursula Cantieni

dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Rolf Haid

Die "Fallers" ohne Peter Schell

"Zurück auf Los" ist der Titel der ersten neuen Folge nach der Sommerpause. Ursula Cantieni macht uns Lust auf die Fortsetzung der Schwarzwaldserie, die allerdings durch den Tod des Schauspielers Peter Schell alias "Karl Faller" auch einen schweren Verlust zu verkraften hat.

Da die Folgen ein Jahr im Voraus gedreht werden, ist Peter Schell noch in den nächsten Folgen in der Schwarzwaldserie zu sehen. Seine Figur des Karl sorgt schon gleich in der neuen Staffel für Spannung, wenn er verändert von der Wanderschaft zurückkehrt und die Familie nicht so recht weiß, wie sie mit ihm umgehen soll.

Zudem rettet Urgroßvater Hermann die Einschulung seiner Urenkelin Carlotta mit einem Flamingo. Wir dürfen gespannt sein, was Ursula Cantieni uns dazu verrät, wie es Johanna Faller in der neuen Staffel geht und was sie erleben wird.

Trauer um Peter Schell

Der gebürtige Schweizer, der zum "Fallers"-Cast der ersten Stunde gehörte, spielte den eigensinnigen, manchmal cholerischen aber unbedingt liebenswerten Jungbauern, der den malerischen Schwarzwaldhof von seinem Vater Hermann und damit eine große Verantwortung übernahm. Peter Schell verstarb am 22. Juli 2021 in Baden-Baden in Folge einer schweren Krankheit.

Die Schauspieler*Innen Wolfgang Hepp (Hermann Faller, l-r), Thomas Meinhardt (Heinz Faller), Lukas Ammann (Wilhelm Faller), Ursula Cantieni (Johanna Faller) und Edgar-M. Marcus (Franz Faller) der Faller-Familie. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Patrick Seeger

Klimawandel, Rateshow und Kochgeschichten

SWR4 Moderatorin Stefanie Czaja spricht mit Ursula Cantieni auch über den Sommer mit Pandemie und Flutkatastrophe. Zumal die Themen "Wetter" und "Klimawandel" auch auf einem Schwarzwaldhof zu den alltäglichen Themen gehören.

Das Rateteam und der Moderator der Fernsehshow "Sag die Wahrheit", Smudo, Ursula Cantieni, Michael Antwerpes (Moderator), Pierre M. Krause und Kim Fisher (von links nach rechts). dpa Bildfunk picture alliance / Uli Deck/dpa | Uli Deck

Als Mitglied der Rateshow "Sag die Wahrheit" im SWR Fernsehen und Autorin des Kochbuchs "Ursula Cantienis Kochgeschichten" - Ursula Cantieni wird es nicht langweilig. Ob sie schon neue Pläne hat, die sie angehen möchte und wo man sie demnächst außerhalb des Faller-Hofs antreffen kann, all das wollen wir natürlich auch von ihr wissen.