Nun reiht sich also auch Udo Lindenberg in die Riege schauspielernder Musiker ein. Schlagerstars wie Ross Antony, Helene Fischer oder Jürgen Drews sind beliebte Gäste in Serien und Filmen. Wir zeigen Ihnen, wer sich schon vor die Kamera getraut hat. Film ab!

Imago Chris Emil Janßen

"Alles kommt zurück" ist der Arbeitstitel des NDR Tatorts, den Udo Lindenberg gerade in Hamburg dreht. Der 74-Jährige spielt natürlich sich selbst und er singt. Zwei Titel seines neuen Albums "Udopium - Das Beste" wird er im Tatort präsentieren. Den Mordfall muss Schauspielerin Maria Furtwängler alias Kommissarin Charlotte Lindholm lösen.

Kommissarin und Udo-Lindenberg-Doppelgänger unter Verdacht

Foto zum Drehstart mit Maria Furtwängler, Udo Lindenberg, Detlev Buck (Regisseur) und Jens Harzer (v.l.n.r.). ard-foto s2-intern/extern © NDR/Frizzi Kurkhaus

Die Kommissarin reist privat nach Hamburg, um sich in einem Hotel heimlich mit einem Mann zu treffen. Doch der ist tot, als sie ankommt, und damit ist sie dringend tatverdächtig. Der Verdacht fällt aber auch auf die Udo-Lindenberg-Doppelgänger, die gerade wegen eines Castings das Hotel bevölkern. Lindholm traut ihren Hamburger Kripo-Kollegen nicht und ermittelt deshalb auf eigene Faust.

Drehbuch-Idee entstand bei Musikaufnahmen

Die Idee zum Drehbuch geht auf die musikalische Zusammenarbeit der beiden zurück. 2018 haben Maria Furtwängler und Udo Lindenberg den Song "Bist Du vom KGB?" gesungen und aufgenommen. Udo Lindenberg ist nicht der erste Sänger, der im Tatort mitspielt. Auch Roland Kaiser und Helene Fischer standen dort schon vor der Kamera.

Udos Fans müssen sich noch etwas gedulden, die Folge wird voraussichtlich erst Ende 2021 im Ersten zu sehen sein.

Ross Antony als Tony Frost zu Gast bei "Rote Rosen"

Ross Antony als Tony Frost in der Telenovela "Rote Rosen" ard-foto s2-intern/extern

Schlagerstar und Moderator Ross Antony ist in der Telenovela "Rote Rosen" zu sehen. In ganzen sechs Episoden spielt er ab Folge 3296 den verrückten und beliebten Wetter-Frosch Tony Frost. Um die Zuschauer in der eigenen Wettershow zu unterhalten, ist ihm kein Aufwand zu groß. So steigt er sogar in einen Fallschirm und erklärt Wetterphänomene eben mal direkt aus der Wolke.

Weltstar Thomas Anders spielt sich selbst bei "Rote Rosen"

ard-foto s1 ARD/Nicole Manthey

Ex-Modern Talking-Sänger Thomas Anders ist nicht nur ein weltberühmter Musiker. 2021 spielt er auch in der Telenovela "Rote Rosen" mit. Im wahren Leben ist es der Sänger gewohnt auf der Straße erkannt zu werden. Doch in der Folge 3330 möchte er bei seinen Fans unerkannt bleiben. In der Serie spielt er sich nämlich selbst. Zu sehen gibt es die Folge mit Thomas Anders voraussichtlich Anfang Mai im Ersten.

Helene Fischer als eiskalte Killerlady im Tatort

Helene Fischer als "Leyla" im Hamburger Tatort ard-foto s2-intern/extern NDR - Gordon Timpen

Helene Fischer zeigt ihr Schauspieltalent 2015 - mit schwarzer Perücke. Zusammen mit Till Schweiger steht sie als Auftragsmörderin Leyla für den Hamburg-Tatort "Der große Schmerz" vor der Kamera. Eiskalt und gnadenlos feuert sie sogar zwei Schüsse ab. So kannten die Fans ihre Helene bisher nicht.

Jürgen Drews zu Gast bei "Um Himmels Willen"

Jürgen Drews als Schlagerstar Freddy Braun in der Serie "Um Himmels Willen" ard-foto s2-intern/extern

Schlagerkultstar Jürgen Drews im Kloster: In der ARD-Serie "Um Himmels Willen" hat Jürgen Drews 2018 eine Nebenrolle als Schlagerstar Freddy Braun übernommen. Dort wurde er für eine Wohltätigkeitsgala engagiert. Der Sänger verzückt mit seiner Rolle nicht nur seine Fans, sondern auch die Nonnen im Kloster Kaltenthal. In der Telenovela "Rote Rosen" ist Drews als Schaupieler ebenso in drei Folgen zu sehen.

Beatrice Egli im "Sturm der Liebe"

Beatrice Egli in der Serie "Sturm der Liebe" dpa Bildfunk Picture Alliance

Ganze drei Folgen spielt Beatrice Egli in der Serie "Sturm der Liebe" sich selbst. Es ist das erste Mal, dass sie als Schauspielerin vor der Kamera steht. Die Schweizerin tritt dort neben Dieter Bach, l. und Larissa Marolt, r. als Überraschungsgast bei einer Hochzeit auf. 2011 hat Beatrice eine Schauspielausbildung absolviert. Das hat ihr sicherlich geholfen. Sie ist übrigens nicht die erste Prominente, die im "Hotel Fürstenhof" zu Gast war. Auch Patrick Lindner oder Thomas Gottschalk waren schon Teil der Serie.

Roland Kaiser als Egoist im Münster-Tatort

Roland Kaiser als Roman König im Münsteraner Tatort neben Jan-Josef Liefers und Axel Prahl dpa Bildfunk Picture Alliance

Als Wahl-Münsteraner war es nur eine Frage der Zeit, bis Roland Kaiser für den Tatort in seiner Heimat gefragt wird. 2013 spielt er den arroganten Schlagersänger Roman König. Der Song "Egoist", den er in der Tatort-Folge singt, wurde extra dafür geschrieben. Zum Glück ist es nur eine Rolle, denn Roland Kaiser kann man nun wirklich nicht egoistisch nennen. Der Schlagerstar ist bekannt für sein soziales Engagement.

Vanessa Mai als Filmtochter von Axel Prahl

Vanessa Mai neben Axel Prahl im Film "Nur mit dir zusammen" dpa Bildfunk Picture Alliance

Vanessa Mai feiert ihr Schauspieldebüt im Fernsehdrama "Nur mit dir zusammen". Dort spielt sie Juli, die Tochter von Rocklegende Wim, gespielt von Axel Prahl. Für den Film entstand auch die Single "Spiegel, Spiegel". Vanessa Mai und Axel Prahl singen den Song dort gemeinsam als emotionales Papa-Tochter-Duett. Bei der Erstausstrahlung im Januar 2020 überzeugten sich 3,69 Millionen Zuschauer von Vanessas Schauspieltalent.

Andreas Gabalier unter "Rosenheim-Cops"

Andreas Gabalier an der Seite von Joseph Hannesschläger (l) bei den "Rosenheim-Cops". picture-alliance / Reportdienste Ursula Düren

Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier spielt in der ZDF-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops" in der 300. Folge "Mozarts kleiner Bruder" mit. Dort schlüpft er in die Rolle des Popsängers Fabrizio Frey, der bei einem Festival in Rosenheim auftreten soll. Bisher war das allerdings nur ein Ausflug als Schauspieler. In einem ZDF-Interview sagte er: "Macht Spaß, ist anstrengend und Hut ab vor allen Schauspielern! Den ganzen Tag da so parat zu stehen, das ist schon mühsam". Eine gute Figur macht er jedenfalls, sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera.

Peter Kraus und Conny Froboess im Schlagerfilm

"Wenn die Conny mit dem Peter": 1958 steht Peter Kraus erstmals mit der jungen Schauspielerin Cornelia Froboess vor der Kamera. SWR dpa Bildfunk -

Peter Kraus ist einer der größten Rock'n'Roller seiner Zeit. Des Öfteren stand Peter Kraus als Schauspieler vor der Kamera. So wie hier mit der jungen Conny Froboess im Schlagerfilm "Wenn die Conny mit dem Peter". In einem der populärsten deutschen Filme der Nachkriegszeit spielt der Münchner 1954 schon den jungen Jonathan "Johnny" Trotz aus dem Kinderbuchklassiker "Das fliegende Klassenzimmer" von Erich Kästner. Zwischen 1954 und 2013 war Peter Kraus in über 30 Filmen zu sehen.

Zahlreiche Filme und Serien mit Freddy Quinn

2004 spielte Freddy Quinn in der Serie "In aller Freundschaft" mit. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Sein Schauspieldebüt hatte Freddy Quinn 1959 mit dem Film "Die große Chance". Seit dem war der Österreicher als Schauspieler in zahlreichen Musik- und Spielfilmen zu sehen. So wie hier 2004 in der Serie "In aller Freundschaft". Dort spielt er den Hochseilartisten Horst Seiler, der seine alte Liebe Elsa nach 40 Jahren wieder trifft.