Hundertfünfzig Pfund Eigengewicht sind bei vielen Karrieren ein Hindernis. Nicht bei Trude Herr, die auf Fragen nach ihrer Taillenweite stets lächelnd antwortete: "Ich habe gar keine, ich bin überall gleich!".

Die Kalender zeigten Advent 1934. In einer Kölner Volksschule stand ein niedliches kleines Mädchen auf der Bühne. Gespannt blickten die Mitschülerinnen zu ihr hin - freundlich die Erwachsenen. Das Mädchen musste ein Weihnachtsgedicht aufsagen, innig und mit Betonung - und nach wenigen Zeilen bricht der ganze Saal in schallendes Gelächter aus. Das kleine Mädchen hieß Trude Herr, Tochter eines Kölner Spediteurs. An diesem Tage hatte sie ungewollt ihren ersten Publikumserfolg errungen.

Nach heimlichem Schauspielunterricht bestand sie 1947 die Schauspielprüfung. Komisch-kabarettistisch-charmant vom Scheitel bis zur Sohle (155 cm). "Von der Oma bis zum Baby ist vor mir keine Rolle sicher" sagte Trude Herr von sich. Theater und Kabarett wurden ihre Heimat. Eine ihrer berühmtesten Nummern war die Fernsehparodie "Television". Als sie in Berlin damit auf der Bühne stand, wurde Trude Herr für den Film entdeckt.

Eine Herr, vier Ansagerinnen

In der Parodie "Television" verkörperte Trude Herr vier verschiedene Fernsehansagerinnen. Eine Hochmoderne musste die "Kinderstunde" und "das Wort zum Sonntag" ansagen. Die nächste Szene zeigte eine sachlich Uncharmante, die ohne jede Bewegung eine Sendung "Für die Frau" sprach. Im dritten Bild war Trude Herr die Strenge in Person; es galt, eine "Froh- und Heiter-Abendsendung" vorzustellen. Den Schluss machte eine Rheinländerin im unverfälschten Dialekt ihrer Heimat, die vor Müdigkeit fast einschlief - sie hatte für eine Sendung über ein erregendes Sportereignis zu sprechen. Als Würze reichte Trude Herr dazu ein paar Bildstörungen und andere Schikanen, die dazu geeignet waren, dem Fernsehzuschauer den Spaß an der Freude zu verderben.

Als Fahrlehrerin an der Seite von Heinz Erhardt

Trude Herr und Heinz Rühmann in "Natürlich die Autofahrer" (1959) dpa Bildfunk picture alliance / dpa / United Archives

1959 drehte sie gleich vier Filme, in zweien davon an der Seite von Heinz Erhardt. Als sie das Drehbuch für den Film "Natürlich die Autofahrer" gelesen hatte, wäre sie am liebsten vertragsbrüchig geworden. Sie musste nämlich eine Fahrlehrerin spielen und konnte selbst nicht Auto fahren. "Manchmal hab’ ich nur noch die Augen zugemacht und gedacht, gleich rumst es. Ich weiß auch nicht, ob alles so gut gegangen wäre, wenn Heinz Erhardt nicht solch ein hervorragender Fahrer wäre". Aber das wiederum durfte sich Heinz Erhardt nicht anmerken lassen…

1960 gelingt ihr der musikalische Durchbruch

Trude Herr (ca. 1960) dpa Bildfunk picture alliance / dpa /Keystone)

In ihren über 30 Filmen war sie meist auf die Rolle der "dicken Ulknudel" festgelegt und sie ließ nichts aus, um diesem Klischee gerecht zu werden. Sie zwängte sich in viel zu enge Brokatkleider, tanzte darin Twist und sang pfiffige Schlager. Damit fiel das temperamentvolle Frauenzimmer positiv aus dem üblichen, manchmal etwas spießigen Rahmen und wurde zu einer der originellsten Erscheinungen auf der Leinwand. Mit "Ich will keine Schokolade" glückte ihr parallel hierzu 1960 ein grandioser Einstandserfolg auf dem Schallplattenmarkt.

Niemals geht man so ganz

Moderator Frank Elstner (r) überreicht Trude Herr (l) in der Sendung "Menschen 87" einen Bund Mohrrüben zum Verzehr in ihrer neuen Heimat, den Fidschi-Inseln. Sänger Wolfgang Niedecken (M) sieht zu. dpa Bildfunk picture alliance / dpa

Als sich der Publikumsgeschmack Mitte der 1960er Jahre änderte, besann sie sich wieder auf das Theaterspiel. Sie gründete ihr "Theater im Vringsveedel", im dem sie von der Intendantin und Autorin bis hin zur Schauspielerin und Kostümbildnerin in Personalunion tätig war. Der letzte Vorhang fiel im Dezember 1986.

Das große Hobby von Trude Herr war das Reisen. Leider hinderte sie das, Haustiere zu halten. "Ich hätt’ so gern ein kleines Kätzchen. Aber was soll denn solch ein armes Tier machen, wenn ich so oft weg bin."

Auch aus gesundheitlichen Gründen kehrte Trude Herr 1987 ihrer Heimatstadt Köln den Rücken, um im milden Klima der Fidschi-Inseln Linderung für ihre körperlichen Leiden zu finden. Todkrank kehrte sie 1991 nach Europa zurück und zog in ein Haus in Südfrankreich, wo sie mit nur 63 Jahren an Herzversagen starb. Ihr musikalischer Abschiedsgruß "Niemals geht man so ganz" wurde ihr letzter großer Erfolg.