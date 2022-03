Yeehaw – die Cowboys von Truckstop reiten wieder! Allerdings nicht auf dem Rücken der Pferde, sondern mit viel PS unterm Hintern.

Ihre brandneue Single heißt "Easy Rider Keep On Ridin'" Da wird die Harley wieder flott gemacht, die in einer Ecke in der Scheune stand. Und ab geht's in die Freiheit, den Fahrtwind spüren, der Sonne entgegen.

Dieses Gefühl vermittelt sich bereits mit den ersten Takten – es groovt und vermittelt sofort ungebremste Lebenslust.

Also Helm auf und los gehts......